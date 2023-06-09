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Соломон стане причиною суддівського спору між "Шахтарем" та "Тоттенгемом"

9 червня 2023 07:21
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Соломон стане причиною суддівського спору між "Шахтарем" та "Тоттенгемом"
Манор Соломон може залишитись в АПЛ. Фото: Twitter/SpursOTM
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Один з гравців донецького "Шахтаря" Манор Соломон, який тимчасово залишив команду після початку війни, але лишився на контракті з клубом, може перебратись в АПЛ. Але на яких умовах це може статися – є кілька варіантів.

Гендиректор клубу Сергій Палкін в інтерв'ю ESPN розповів про ймовірний трансфер ізраїльського гравця 

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"Я зв'язався з Соломоном і його агентом і запросив його назад до нашого клубу. Я сказав: "Ти можеш зіграти всі ігри в Лізі чемпіонів, ти будеш в стартовій одинадцятці", але він не хоче переходити, і я вважаю, що Соломон залишиться в Англії", – каже Палкін.

"Шахтар" готовий звертатися до суду

За словами функціонера, у разі порушення умов контракту футболіста, клуб буде звертатись у суд.

"Не знаю, куди він перейде. Якщо він перейде в "Тоттенгем", то ми розберемося зі Шпорами в суді в цій справі. Ви можете собі таке уявити, ми платимо за нього великі гроші, а "Тоттенгем" в підсумку отримує його безкоштовно? Це несправедливо щодо нашого клубу. Ми точно підемо в суд і будемо захищати себе", – додав гендиректор "Шахтаря".

Контракт Соломона з “гірниками” спливає 31 грудня 2023 року. Минулий сезон ізраїльський вінгер провів в оренді в "Фулгемі", призупинивши виступи за "Шахтар".

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