Соломон стане причиною суддівського спору між "Шахтарем" та "Тоттенгемом"

Манор Соломон може залишитись в АПЛ. Фото: Twitter/SpursOTM

Один з гравців донецького "Шахтаря" Манор Соломон, який тимчасово залишив команду після початку війни, але лишився на контракті з клубом, може перебратись в АПЛ. Але на яких умовах це може статися – є кілька варіантів.

Гендиректор клубу Сергій Палкін в інтерв'ю ESPN розповів про ймовірний трансфер ізраїльського гравця

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"Я зв'язався з Соломоном і його агентом і запросив його назад до нашого клубу. Я сказав: "Ти можеш зіграти всі ігри в Лізі чемпіонів, ти будеш в стартовій одинадцятці", але він не хоче переходити, і я вважаю, що Соломон залишиться в Англії", – каже Палкін.

"Шахтар" готовий звертатися до суду

За словами функціонера, у разі порушення умов контракту футболіста, клуб буде звертатись у суд.

"Не знаю, куди він перейде. Якщо він перейде в "Тоттенгем", то ми розберемося зі Шпорами в суді в цій справі. Ви можете собі таке уявити, ми платимо за нього великі гроші, а "Тоттенгем" в підсумку отримує його безкоштовно? Це несправедливо щодо нашого клубу. Ми точно підемо в суд і будемо захищати себе", – додав гендиректор "Шахтаря".

Shakhtar CEO Palkin: “I believe Manor Solomon will stay in England. If he goes to Tottenham, we’ll deal with Spurs in court in this case”, told ESPN. ⚠️



"Can you imagine, we pay big money for him and finally Tottenham receives him for free? It’s not fair in respect of our club”. pic.twitter.com/4u2cnEz0UQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023

Контракт Соломона з “гірниками” спливає 31 грудня 2023 року. Минулий сезон ізраїльський вінгер провів в оренді в "Фулгемі", призупинивши виступи за "Шахтар".

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