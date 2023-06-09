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Соломон станет причиной судейского спора между "Шахтером" и "Тоттенхэмом"

9 июня 2023 07:21
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Соломон станет причиной судейского спора между "Шахтером" и "Тоттенхэмом"
Манор Соломон может остаться в АПЧ. Фото: Twitter/SpursOTM
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Один из игроков донецкого "Шахтера" Манор Соломон, временно покинувший команду после начала войны, оставшийся на контракте с клубом, может перебраться в АПЛ. Но на каких условиях это может произойти – есть несколько вариантов.

Гендиректор клуба Сергей Палкин в интервью ESPN рассказал о предполагаемом трансфере израильского игрока

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"Я связался с Соломоном и его агентом и пригласил его обратно в наш клуб. Я сказал: "Ты можешь сыграть все игры в Лиге чемпионов, ты будешь в стартовой одиннадцатке", но он не хочет переходить, и я считаю, что Соломон останется в Англии" , – говорит Палкин.

"Шахтер" готов обращаться в суд

По словам функционера, в случае нарушения условий контракта футболиста клуб будет обращаться в суд.

"Не знаю, куда он перейдет. Если он перейдет в "Тоттенхэм", то мы разберемся со Шпорами в суде по этому делу. Вы можете себе такое представить, мы платим за него большие деньги, а "Тоттенхэм" в итоге получает его бесплатно? Это несправедливо по поводу нашего клуба. Мы точно пойдем в суд и будем защищать себя" , - добавил гендиректор "Шахтера".

Контракт Соломона с "горняками" заканчивается 31 декабря 2023 года. Прошлый сезон израильский вингер провел в аренде в "Фулгеме", приостановив выступления за "Шахтер".

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