Соломон станет причиной судейского спора между "Шахтером" и "Тоттенхэмом"

Shakhtar CEO Palkin: “I believe Manor Solomon will stay in England. Если вы едете в Тотенхам, мы делаем с Spurs в термине в этом случае”, говорит ESPN. ⚠️



"Можно ли я имею, мы можем сделать большие деньги для его и в конечном итоге Tottenham пользоваться им для свободы? Это не приятно в отношении нашего club”. pic.twitter.com/4u2cnEz0UQ