Австралійська боксерка Бріджес дала гравцям "Лідсу" інтимну обіцянку

Ебані Бріджес вже давно вболіває за "Лідс" та готова для команди на все. Фото: Matchroom

Чемпіонка світу за версією IBF, австралійська боксерка та модель OnlyFans Ебані Бріджес готова оголитися зарази успіху улюбленої команди. Якщо "Лідс" залишиться в АПЛ вона готова на все.

Про це вона заявила в інтерв’ю TalkSport.

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Вболівальниця "Лідсу" пообіцяла, що зробить все що завгодно для них, якщо клуб залишиться в англійській Прем'єр-лізі, наприклад, покаже свої груди.

"Гей, хлопці, якщо ви залишитеся в АПЛ, я покажу свої груди. Я зайду в роздягальню, підніму футболку або щось подібне. Я поцілую вас. Хай там як, я дам вам безкоштовну підписку на мій OnlyFans. Будь ласка, "Лідс", не розчаровуй мене", — заявила фанатка.

Зазначимо, що раніше Бріджес займалася бодібілдінгом і ставала переможницею багатьох турнірів в Австралії. У 28 років Ебані звернула увагу на тайський бокс і кікбоксинг, після чого захопилася боксом.

It's business as usual this bank holiday weekend on my OnlyFans 🙌 New content posted daily - can't wait to speak to you there 😘💕https://t.co/3LV38kL9Oc pic.twitter.com/WyWkuR3lHW — Blonde Bomber 🥊💁🏼‍♀️ (@EbanieBridges) April 28, 2023

Крім постійних занять спортом, вона також встигла здобути дві вищі освіти — математичну та педагогічну.

Що треба, аби Бріджес оголилась

Варто сказати, що у футболістів команди буде не тільки інтимного характеру мотивація, а й грошова, адже керівництво клубу пообіцяло знизити зарплати практично вдвічі в разі вильоту.

Найближчої неділі вони вирушать у гості до "Вест Хема", а в останній грі сезону прийматимуть "Тоттенхем".

Зараз "Лідс" знаходиться всього в одному очку від безпечного 18-го місця, одразу за "Евертоном".

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