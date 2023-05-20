Австралийская боксерша Бриджес дала игрокам "Лидса" интимное обещание

Эбани Бриджес уже давно болеет за "Лидс" и готова для команды на все. Фото: Matchroom

Чемпионка мира по версии IBF, австралийская боксерша и модель OnlyFans Эбани Бриджес готова обнажиться ради успеха любимой команды. Если "Лидс" останется в АПЛ, она готова на все.

Об этом она заявила в интервью TalkSport.

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"Эй, ребята, если вы останетесь в АПЛ, я покажу свою грудь. Я зайду в раздевалку, подниму футболку или что-то подобное. Я поцелую вас. Как бы то ни было, я дам вам бесплатную подписку на мой OnlyFans. Пожалуйста, Лидс, не разочаровывай меня", — заявила фанатка.

Напомним, что ранее Бриджес занималась бодибилдингом и становилась победительницей многих турниров в Австралии. В 28 лет Эбани обратила внимание на тайский бокс и кикбоксинг, после чего увлеклась боксом.

Это business как этот банк праздничный уикенд на нашем сайте . — Blonde Bomber 🥊💁🏼‍♀️ (@EbanieBridges) April 28, 2023

Кроме постоянных занятий спортом, она также успела получить два высших образования — математическое и педагогическое.

Что нужно, чтобы Бриджес оголилась

Стоит сказать, что у футболистов команды будет не только интимного характера мотивация, но и денежная, ведь руководство клуба пообещало снизить зарплаты практически вдвое в случае вылета.

В ближайшее воскресенье они отправятся в гости к "Вест Хэму", а в последней игре сезона будут принимать "Тоттенхэм".

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