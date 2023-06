Екссуперник Ломаченка Теофімо Лопес відмовився від поясу чемпіона світу

Лопес з титулами WBO. Фото: twitter.com/TeofimoLopez

Боксер, який завдав другої поразки в кар'єрі українцю Василю Ломаченку, і колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес відмовився від титулу WBO. 6 днів тому американець виграв цей титул.

Про це повідомив у Twitter глава Всесвітньої боксерської організації.

Ця інформація збігається зі словами Лопеса, який раніше оголосив про завершення кар'єри.

10 червня Лопес двічі шокував світ боксу. Спочатку Теофімо впевнено переміг колишнього абсолютного чемпіона світу Джоша Тейлора, а потім після бою оголосив про завершення кар'єри. На цей вчинок американець пішов у 25 років.

Публіка сподівалася, що Лопес знову базікає і нічого більше. Однак підтвердження надійшло від WBO. Варкасель повідомив, що боксер відмовився від виграного поясу.

"Теофімо Лопес надіслав мені повідомлення, що він відмовляється від свого титулу чемпіона світу у першій напівсередній вазі.

Ми маємо поважати його рішення. Якщо він захоче повернутися, двері WBO будуть для нього відчинені", — написав Валкарсель.

Зазначимо, що Теофімо став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі у жовтні 2020 року, перемігши українця Василя Ломаченка. Проте вже наступного бою американець програв усі титули австралійцю Джорджу Камбососу.

