Екссуперник Ломаченка Теофімо Лопес відмовився від поясу чемпіона світу
Боксер, який завдав другої поразки в кар'єрі українцю Василю Ломаченку, і колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес відмовився від титулу WBO. 6 днів тому американець виграв цей титул.
Про це повідомив у Twitter глава Всесвітньої боксерської організації.
Ця інформація збігається зі словами Лопеса, який раніше оголосив про завершення кар'єри.
TOOK OVER.@TeofimoLopez | #TaylorLopez pic.twitter.com/Tj9tr69pBG— Top Rank Boxing (@trboxing) June 11, 2023
У 25 років пішов із боксу
10 червня Лопес двічі шокував світ боксу. Спочатку Теофімо впевнено переміг колишнього абсолютного чемпіона світу Джоша Тейлора, а потім після бою оголосив про завершення кар'єри. На цей вчинок американець пішов у 25 років.
Публіка сподівалася, що Лопес знову базікає і нічого більше. Однак підтвердження надійшло від WBO. Варкасель повідомив, що боксер відмовився від виграного поясу.
"Теофімо Лопес надіслав мені повідомлення, що він відмовляється від свого титулу чемпіона світу у першій напівсередній вазі.
Ми маємо поважати його рішення. Якщо він захоче повернутися, двері WBO будуть для нього відчинені", — написав Валкарсель.
Зазначимо, що Теофімо став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі у жовтні 2020 року, перемігши українця Василя Ломаченка. Проте вже наступного бою американець програв усі титули австралійцю Джорджу Камбососу.
Just now @TeofimoLopez is texting me that he relinquished his Jr welterweight title..We should respect his decision...If he come back, wbo doors will be always open for him.. @pugboxing @DanRafael1 @JakeNDaBox @LoMejorDelBoxeo @MikeCoppinger @ChavaESPN @NotiFight @WorldBoxingOrg— Paco Valc&rcel, Esq. (@PacoValcarcel) June 15, 2023
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