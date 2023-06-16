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Екссуперник Ломаченка Теофімо Лопес відмовився від поясу чемпіона світу

16 червня 2023 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Екссуперник Ломаченка Теофімо Лопес відмовився від поясу чемпіона світу
Лопес з титулами WBO. Фото: twitter.com/TeofimoLopez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Боксер, який завдав другої поразки в кар'єрі українцю Василю Ломаченку, і колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес відмовився від титулу WBO. 6 днів тому американець виграв цей титул.

Про це повідомив у Twitter глава Всесвітньої боксерської організації. 

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Ця інформація збігається зі словами Лопеса, який раніше оголосив про завершення кар'єри.

 

 

У 25 років пішов із боксу

10 червня Лопес двічі шокував світ боксу. Спочатку Теофімо впевнено переміг колишнього абсолютного чемпіона світу Джоша Тейлора, а потім після бою оголосив про завершення кар'єри. На цей вчинок американець пішов у 25 років.

Публіка сподівалася, що Лопес знову базікає і нічого більше. Однак підтвердження надійшло від WBO. Варкасель повідомив, що боксер відмовився від виграного поясу.

"Теофімо Лопес надіслав мені повідомлення, що він відмовляється від свого титулу чемпіона світу у першій напівсередній вазі.

Ми маємо поважати його рішення. Якщо він захоче повернутися, двері WBO будуть для нього відчинені", — написав Валкарсель.

Зазначимо, що Теофімо став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі у жовтні 2020 року, перемігши українця Василя Ломаченка. Проте вже наступного бою американець програв усі титули австралійцю Джорджу Камбососу.

 

 

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