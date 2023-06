Экс-соперник Ломаченко Теофимо Лопес отказался от пояса чемпиона мира

Лопес с титулами WBO. Фото: twitter.com/TeofimoLopez

Боксер, который нанес второе поражение в карьере украинцу Василию Ломаченко, и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес отказался от титула WBO. 6 дней назад американец выиграл этот титул.

Об этом сообщил в Twitter глава Всемирной боксерской организации Франциско Валкарсель.

Эта информация совпадает со словами Лопеса, который ранее объявил о завершении карьеры.

10 июня Лопес дважды шокировал мир бокса. Сначала Теофимо уверенно победил бывшего абсолютного чемпиона мира Джоша Тейлора, а затем после боя объявил о завершении карьеры. На этот поступок американец пошел всего в 25 лет.

Публика надеялась, что Лопес снова болтает и ничего более. Однако подтверждение поступило от WBO. Варкасель сообщил, что боксер отказался от выигранного пояса.

"Теофимо Лопес прислал мне сообщение, что он отказывается от своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Мы должны уважать его решение. Если он захочет вернуться, дверь WBO будет для него открыта", — написал Валкарсель.

Отметим, что Теофимо стал абсолютным чемпионом мира в легком весе в октябре 2020 года, победив украинца Василия Ломаченко. Однако уже в следующем бою американец проиграл все титулы австралийцу Джорджу Камбососу.

