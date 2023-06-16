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Экс-соперник Ломаченко Теофимо Лопес отказался от пояса чемпиона мира

16 июня 2023 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Экс-соперник Ломаченко Теофимо Лопес отказался от пояса чемпиона мира
Лопес с титулами WBO. Фото: twitter.com/TeofimoLopez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Боксер, который нанес второе поражение в карьере украинцу Василию Ломаченко, и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес отказался от титула WBO. 6 дней назад американец выиграл этот титул.

Об этом сообщил в Twitter глава Всемирной боксерской организации Франциско Валкарсель.

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Эта информация совпадает со словами Лопеса, который ранее объявил о завершении карьеры.

 

 

В 25 лет ушел из бокса

10 июня Лопес дважды шокировал мир бокса. Сначала Теофимо уверенно победил бывшего абсолютного чемпиона мира Джоша Тейлора, а затем после боя объявил о завершении карьеры. На этот поступок американец пошел всего в 25 лет.

Публика надеялась, что Лопес снова болтает и ничего более. Однако подтверждение поступило от WBO. Варкасель сообщил, что боксер отказался от выигранного пояса.

"Теофимо Лопес прислал мне сообщение, что он отказывается от своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Мы должны уважать его решение. Если он захочет вернуться, дверь WBO будет для него открыта", — написал Валкарсель.

Отметим, что Теофимо стал абсолютным чемпионом мира в легком весе в октябре 2020 года, победив украинца Василия Ломаченко. Однако уже в следующем бою американец проиграл все титулы австралийцу Джорджу Камбососу.

 

 

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