Экс-соперник Ломаченко Теофимо Лопес отказался от пояса чемпиона мира
Боксер, который нанес второе поражение в карьере украинцу Василию Ломаченко, и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес отказался от титула WBO. 6 дней назад американец выиграл этот титул.
Об этом сообщил в Twitter глава Всемирной боксерской организации Франциско Валкарсель.
Эта информация совпадает со словами Лопеса, который ранее объявил о завершении карьеры.
TOOK OVER.@TeofimoLopez | #TaylorLopez pic.twitter.com/Tj9tr69pBG— Top Rank Boxing (@trboxing) June 11, 2023
В 25 лет ушел из бокса
10 июня Лопес дважды шокировал мир бокса. Сначала Теофимо уверенно победил бывшего абсолютного чемпиона мира Джоша Тейлора, а затем после боя объявил о завершении карьеры. На этот поступок американец пошел всего в 25 лет.
Публика надеялась, что Лопес снова болтает и ничего более. Однако подтверждение поступило от WBO. Варкасель сообщил, что боксер отказался от выигранного пояса.
"Теофимо Лопес прислал мне сообщение, что он отказывается от своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе.
Мы должны уважать его решение. Если он захочет вернуться, дверь WBO будет для него открыта", — написал Валкарсель.
Отметим, что Теофимо стал абсолютным чемпионом мира в легком весе в октябре 2020 года, победив украинца Василия Ломаченко. Однако уже в следующем бою американец проиграл все титулы австралийцу Джорджу Камбососу.
Just now @TeofimoLopez is texting me that he relinquished his Jr welterweight title..We should respect his decision...If he come back, wbo doors will be always open for him..@pugboxing @DanRafael1 @JakeNDaBox @LoMejorDelBoxeo @MikeCoppinger @ChavaESPN @NotiFight @WorldBoxingOrg— Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) June 15, 2023
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