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Готовий будь-коли: Тайсон Ф’юрі знову викликає Усика на бій

19 травня 2023 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Готовий будь-коли: Тайсон Ф’юрі знову викликає Усика на бій
Ф'юрі ображає українця вже не вперше. Фото: Queensberry Promotions
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) знову взявся за старе та в черговий раз звернувся до володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО). 34-річний британець образив українця, заявивши, що готовий провести бій із ним в будь-який момент.

Про це "Циганський король" написав у своєму Інстаграмі, передають Новини.LIVE.

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Ф'юрі виклав у себе фотографію з образами, де назвав Усіка "ублюдком", а також "боягузливим, потворним, витрішкуватим бомжем".

"Не можу дочекатися нокаутувати цього маленького щура, виродка. Боягузливий, жовтий, бридкий, болотноокий, бомжара.

Усик, продовжуй тікати, кролик. Щось я нічого не чув від твоєї команди чи ще когось. Я готовий будь-коли", – написав Ф'юрі.

Хто ще дав задню

Раніше усі очікували, що бій повинен був пройти у квітні, але сам Тайсон запропонував неприйнятні умови, на які українець нібито вже готовий був піти, але британець все одно дав задню. Після цього промоутер Боб Арум заявляв, що Усик та Ф'юрі чекають кінця року, щоб побитися на Близькому Сході.

Нагадаємо, Саудівська Аравія в грудні має намір організувати бої Усік - Ф'юрі та Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) - Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечір. У ЗМІ було опубліковано гонорари боксерів за грандіозне шоу. Загальна сума становитиме не менше 250 мільйонів доларів. При цьому Ентоні вже підтвердив свій поєдинок проти Деонтея.

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