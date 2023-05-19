Готов когда-либо: Тайсон Фьюри снова вызывает Усика на бой

Фьюри оскорбляет украинца уже не в первый раз. Фото: Queensberry Promotions

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) снова взялся за старое и в очередной раз обратился к обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику (20-0, 13 КО). 34-летний британец оскорбил украинца, заявив, что готов провести сражение с ним в любой момент.

Об этом "Цыганский король" написал в своем Инстаграмм, передают Новини.LIVE.

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Фьюри выложил у себя фотографию с оскорблениями, где назвал Усика "ублюдком", а также "трусливым, безобразным, пучеглазым бомжом".

"Не могу дождаться нокаутировать эту маленькую крысу, урода. Трусливый, желтый, гадкий, болотноглазый, бомжара.

Усик, продолжай убегать, кролик. Что-то я ничего не слышал от твоей команды или еще кого-нибудь. Я готов никогда", — написал Фьюри.

Кто еще дал заднюю

Раньше все ожидали, что бой должен был пройти в апреле, но сам Тайсон предложил неприемлемые условия, на которые якобы уже готов был уйти, но британец все равно дал заднюю. После этого промоутер Боб Арум заявлял, что Усик и Фьюри ждут конца года, чтобы сразиться на Ближнем Востоке.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик — Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) — Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма будет составлять не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

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