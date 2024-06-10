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Кохан вперше в кар’єрі здобув медаль чемпіонату Європи

10 червня 2024 07:46
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Агабекян Карен
редактор
Кохан став третім у метанні молота на чемпіонаті Європи у Римі
Український метальник молота Михайло Кохан. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Римі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики збірна України завоювала третю бронзову нагороду. Автором здобутку став метальник молота Михайло Кохан.

Українець втретє в сезоні метнув снаряд за 80 метрів, повідомив портал "Суспільне Спорт".

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На шляху до фіналу Кохан метнув снаряд лише раз, але показник 77,77 м. дозволив йому кваліфікуватися у боротьбу за медалі.

У фіналі після трьох спроб Кохан йшов другим с результатом 80,10 м. Випереджав українця лише поляк Войцех Новіцкі — 80,14 м.

Кохан покращив свій результат в п’ятій спробі, метнувши снаряд на 80,18 м. Українець поступився лише поляку Новіцкі (80,95 м.) та угорцю Бенце Халасу (80,48 м.).

Загалом на чемпіонаті Європи в Римі медаль Кохана стала четвертою для збірної України та третьою бронзовою після Людмили Оляновської у спортивній ходьбі на 20 км та Ірини Геращенко в стрибках у висоту. Єдине золото на турнірі виграла Ярослава Магучіх у стрибках у висоту.

Кохан у свої 23 роки раніше здобував медалі чемпіонату Європи лише на юніорському та молодіжному рівні.

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Чемпіонат Європи
Легка атлетика
метання молоту
Михайло Кохан

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