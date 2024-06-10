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Кохан впервые в карьере выиграл медаль чемпионата Европы

10 июня 2024 07:46
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Агабекян Карен
редактор
Кохан стал третьим в метании молота на чемпионате Европы в Риме
Украинский метатель молота Михаил Кохан. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
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Агабекян Карен
редактор

В Риме на чемпионате Европы по легкой атлетике сборная Украины завоевала третью бронзовую награду. Автором достижения стал метатель молота Михаил Кохан.

Украинец третий раз в сезоне метнул снаряд за 80 метров, сообщил портал "Суспільне Спорт".

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Кохан выиграл первую медаль чемпионата Европы в карьере

По пути в финал Кохан метнул снаряд только раз, но показатель 77,77 м. позволил ему квалифицироваться в борьбу за медали.

В финале после трех попыток Кохан шел вторым с результатом 80,10 м. Опережал украинца только поляк Войцех Новицки — 80,14 м.

Кохан улучшил свой результат в пятой попытке, метнув снаряд на 80,18 м. Украинец уступил поляку Новицки (80,95 м) и венгру Бенце Халасу (80,48 м).

На чемпионате Европы в Риме медаль Кохана стала четвертой для сборной Украины и третьей бронзовой после Людмилы Оляновской в спортивной ходьбе на 20 км и Ирины Геращенко в прыжках в высоту. Единственное золото на турнире выиграла Ярослава Магучих в прыжках в высоту.

Кохан в свои 23 года раньше получал медали чемпионата Европы только на юниорском и молодежном уровне.

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Чемпионат Европы
Легкая атлетика
метание молота
Михаил Кохан

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