Мілевський образився на журналістів, які роблять новини з публічно ним сказаних слів

Колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський образився на ЗМІ. Щоправда, причина дуже дивна.

Мілевському не сподобалося, що з його постів та відео у соцмережах роблять новини, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як відомо, Мілевський має публічний канал у Телеграмі, на якому він спілкувався з підписниками, публікував відео та іншу інформацію. Артем розлютився на ЗМІ, які брали його публікації для створення новин.

За словами Мілевського, через журналістів він переходить до закритого каналу, де продовжить свою блогерську діяльність. Щоб перебувати у закритому каналі колишнього футболіста, необхідно платити 3.30 євро на місяць.

Вартість переходу до приватного каналу. Фото: скриншот

Цікаво, що Мілевський нічого не сказав про те, як відсіватиме журналістів, які також зможуть заплатити 3.30 євро на місяць і використовувати його контент.

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