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Мілевський образився на журналістів, які роблять новини з публічно ним сказаних слів

29 січня 2024 14:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мілевський образився на журналістів, які роблять новини з публічно ним сказаних слів
Колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський образився на ЗМІ. Щоправда, причина дуже дивна.

Мілевському не сподобалося, що з його постів та відео у соцмережах роблять новини, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як відомо, Мілевський має публічний канал у Телеграмі, на якому він спілкувався з підписниками, публікував відео та іншу інформацію. Артем розлютився на ЗМІ, які брали його публікації для створення новин.

За словами Мілевського, через журналістів він переходить до закритого каналу, де продовжить свою блогерську діяльність. Щоб перебувати у закритому каналі колишнього футболіста, необхідно платити 3.30 євро на місяць.

Артем Мілевський
Вартість переходу до приватного каналу. Фото: скриншот

Цікаво, що Мілевський нічого не сказав про те, як відсіватиме журналістів, які також зможуть заплатити 3.30 євро на місяць і використовувати його контент.

Нагадаємо, Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови. 

"Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін. 

Лідер "Манчестер Сіті" зрадив дружину, згодом зворушливо вибачився. 

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Клопп очолить "Баварію" — Ноєр назвав причину. Проте існує й інший претендент на німецького наставника.

Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ. 

Гвардіола піде з "Манчестер Сіті" — вже відоме ім'я нового тренера.

футбол
соцмережі
Артем Мілевський
Динамо

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