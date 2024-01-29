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Милевский обиделся на журналистов, делающих новости из публично им сказанных слов

29 января 2024 14:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Милевский обиделся на журналистов, делающих новости из публично им сказанных слов
Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский обиделся на СМИ. Правда, причина очень странная.

Милевскому не понравилось, что из его постов и видео в соцсетях делают новости, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как известно, у Милевского есть публичный канал в Телеграме, на котором он общался с подписчиками, публиковал видео и другую информацию. Артем разозлился на СМИ, бравших его публикации для создания новостей.

По словам Милевского, из-за журналистов он переходит в закрытый канал, где продолжит свою блогерскую деятельность. Чтобы находиться в закрытом канале бывшего футболиста необходимо платить 3.30 евро в месяц.

Артем Милевский
Стоимость перехода в приватный канал. Фото: скриншот

Интересно, что Милевский ничего не сказал о том как будет отсеивать журналистов, которые также смогут заплатить 3.30 евро в месяц и использовать его контент.

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футбол
соцсети
Артем Милевский
Динамо

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