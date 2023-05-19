Росію та Білорусь виключать з Паралімпійського комітету: пропозиції України

МПК призупинив членство Росії та Білорусі. ФОТО: НПК

Національний паралімпійський комітет України наполягає на усуненні російських та білоруських спортсменів від змагань. НПК сформував список пропозицій для Міжнародного паралімпійського комітету після задоволення апеляції щодо призупинення членства Росії та Білорусі.

Про це повідомив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

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НПК сформував список пропозицій для Міжнародного паралімпійського комітету після того, як Апеляційний трибунал задовільнив скаргу цих країн у відповідь на рішення про призупинення їхнього членства в організації.

Необхідне повне відсторонення

Цей список містить три пункти, що пов’язані з продовженням відсторонення Росії та Білорусі від паралімпійського спорту:

Продовжити відсторонення російських та білоруських делегацій: спортсменів, тренерів, делегатів, суддів і персоналу від участі у будь-яких видах спорту, що знаходяться під егідою Міжнародного паралімпійського комітету. Повне відсторонення російських та білоруських команд від участі у Паралімпійських іграх до закінчення війни в Україні. Рекомендувати міжнародним федераціям, які не підпадають під юрисдикцію МПК, прийняти рішення про відсторонення російських та білоруських спортсменів від паралімпійських видів.

"Ці пропозиції охоплюють весь спектр недопуску російських представників, як до видів спорту, що входять під егіду МПК, так і міжнародних федерацій. Хоча по федераціях ми, так само як і в олімпійському спорті, маємо рекомендаційний варіант пропозицій, у міжнародному паралімпійському спорті є певний рівень імперативності", — вважає Сушкевич.

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