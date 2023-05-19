Россию и Беларусь исключат из Паралимпийского комитета: предложения Украины

МПК приостановил членство России и Белоруссии. ФОТО: НПК

Национальный паралимпийский комитет Украины настаивает на устранении российских и белорусских спортсменов соревнований. НПК сформировал список предложений для Международного паралимпийского комитета после удовлетворения апелляции по приостановлению членства России и Беларуси.

Об этом сообщил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

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Необходимо полное отстранение

Этот список содержит три пункта, связанных с продолжением отстранения России и Белоруссии от паралимпийского спорта:

Продолжить отстранение российских и белорусских делегаций: спортсменов, тренеров, делегатов, судей и персонала от участия в любых видах спорта, находящихся под эгидой Международного паралимпийского комитета. Полное отстранение российских и белорусских команд от участия в Паралимпийских играх до окончания войны в Украине. Рекомендовать международным федерациям, не подпадающим под юрисдикцию МПК, принять решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от паралимпийских видов.

"Эти предложения охватывают весь спектр недопуска российских представителей, как к видам спорта, входящим под эгиду МПК, так и международным федерациям. Хотя по федерациям мы, равно как и в олимпийском спорте, имеем рекомендательный вариант предложений, в международном паралимпийском спорте есть определенный уровень императивности", — считает Сушкевич.

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