Россию и Беларусь исключат из Паралимпийского комитета: предложения Украины
Национальный паралимпийский комитет Украины настаивает на устранении российских и белорусских спортсменов соревнований. НПК сформировал список предложений для Международного паралимпийского комитета после удовлетворения апелляции по приостановлению членства России и Беларуси.
Об этом сообщил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
НПК сформировал список предложений для Международного паралимпийского комитета после того, как Апелляционный трибунал удовлетворил жалобу этих стран в ответ на решение о приостановлении их членства в организации.
Необходимо полное отстранение
Этот список содержит три пункта, связанных с продолжением отстранения России и Белоруссии от паралимпийского спорта:
- Продолжить отстранение российских и белорусских делегаций: спортсменов, тренеров, делегатов, судей и персонала от участия в любых видах спорта, находящихся под эгидой Международного паралимпийского комитета.
- Полное отстранение российских и белорусских команд от участия в Паралимпийских играх до окончания войны в Украине.
- Рекомендовать международным федерациям, не подпадающим под юрисдикцию МПК, принять решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от паралимпийских видов.
"Эти предложения охватывают весь спектр недопуска российских представителей, как к видам спорта, входящим под эгиду МПК, так и международным федерациям. Хотя по федерациям мы, равно как и в олимпийском спорте, имеем рекомендательный вариант предложений, в международном паралимпийском спорте есть определенный уровень императивности", — считает Сушкевич.
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