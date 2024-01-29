За Батурину хотят 25 млн евро — известно, сколько дает Шахтер
Донецкий "Шахтер" заинтересован в хорватском полузащитнике "Динамо" Загреб Мартине Батурине. "Горняки" также готовы сделать предложение хорватскому клубу.
Правда, по цене клубы могут не договориться, сообщил портал Sport.ua.
Переговоры по Батурину будут непростыми
"Шахтер" не впервые интересуется хорватским атакующим полузащитником. Еще год назад "горняки" хотели купить футболиста, но не смогли из-за высокого ценника и конкуренции от клубов из топовых чемпионатов.
Однако за год Батурина стал играть хуже и интерес топовых клубов к нему поубавился. При этом в "Шахтере" готовы купить 20-летнего хорвата за 12 млн евро.
"Динамо" Загреб может согласиться на предложенную "Шахтером" сумму лишь при сохранении 20-30 процентов экономических прав на игрока при следующей перепродаже. В донецком клубе на это не готовы пойти.
Также известно, что "Динамо" Загреб хочет за Батурину 20-25 млн евро. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 18 млн евро.
В текущем сезоне Батурина провел 26 матчей, в которых он забил два гола и сделал две голевые передачи.
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