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За Батурину хотят 25 млн евро — известно, сколько дает Шахтер

29 января 2024 16:15
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Агабекян Карен
редактор
За Батурину хотят 25 млн евро — известно, сколько дает Шахтер
Футболист "Динамо" Загреб Мартин Батурина. Фото: RONALD GORSIC Cropix
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" заинтересован в хорватском полузащитнике "Динамо" Загреб Мартине Батурине. "Горняки" также готовы сделать предложение хорватскому клубу.

Правда, по цене клубы могут не договориться, сообщил портал Sport.ua.

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"Шахтер" не впервые интересуется хорватским атакующим полузащитником. Еще год назад "горняки" хотели купить футболиста, но не смогли из-за высокого ценника и конкуренции от клубов из топовых чемпионатов.

Однако за год Батурина стал играть хуже и интерес топовых клубов к нему поубавился. При этом в "Шахтере" готовы купить 20-летнего хорвата за 12 млн евро.

"Динамо" Загреб может согласиться на предложенную "Шахтером" сумму лишь при сохранении 20-30 процентов экономических прав на игрока при следующей перепродаже. В донецком клубе на это не готовы пойти.

Также известно, что "Динамо" Загреб хочет за Батурину 20-25 млн евро. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 18 млн евро.

В текущем сезоне Батурина провел 26 матчей, в которых он забил два гола и сделал две голевые передачи.

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