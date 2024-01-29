За Батуріну хочуть 25 млн євро — відомо, скільки дає Шахтар

Футболіст "Динамо" Загреб Мартін Батуріна. Фото: RONALD GORSIC Cropix

Донецький "Шахтар" зацікавлений у хорватському півзахиснику "Динамо" Загреб Мартіні Батуріні. "Гірники" також готові зробити пропозицію хорватському клубу.

Щоправда, за ціною клуби можуть не домовитись, повідомив портал Sport.ua.

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"Шахтар" не вперше цікавиться хорватським атакуючим півзахисником. Ще рік тому "гірники" хотіли купити футболіста, але не змогли через високий цінник та конкуренцію від клубів з топових чемпіонатів.

Проте за рік Батуріна став грати гірше і інтерес топових клубів до нього зменшився. При цьому у "Шахтарі" готові купити 20-річного хорвата за 12 млн євро.

"Динамо" Загреб може погодитися на запропоновану "Шахтарем" суму лише за збереження 20-30 відсотків економічних прав на гравця за наступного перепродажу. У донецькому клубі на це не готові йти.

Також відомо, що "Динамо" Загреб хоче за Батуріну 20-25 млн євро. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 18 млн євро.

У поточному сезоні Батуріна провів 26 матчів, у яких він забив два голи та зробив дві гольові передачі.

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