За Батуріну хочуть 25 млн євро — відомо, скільки дає Шахтар
Донецький "Шахтар" зацікавлений у хорватському півзахиснику "Динамо" Загреб Мартіні Батуріні. "Гірники" також готові зробити пропозицію хорватському клубу.
Щоправда, за ціною клуби можуть не домовитись, повідомив портал Sport.ua.
Переговори щодо Батуріни будуть непростими
"Шахтар" не вперше цікавиться хорватським атакуючим півзахисником. Ще рік тому "гірники" хотіли купити футболіста, але не змогли через високий цінник та конкуренцію від клубів з топових чемпіонатів.
Проте за рік Батуріна став грати гірше і інтерес топових клубів до нього зменшився. При цьому у "Шахтарі" готові купити 20-річного хорвата за 12 млн євро.
"Динамо" Загреб може погодитися на запропоновану "Шахтарем" суму лише за збереження 20-30 відсотків економічних прав на гравця за наступного перепродажу. У донецькому клубі на це не готові йти.
Також відомо, що "Динамо" Загреб хоче за Батуріну 20-25 млн євро. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 18 млн євро.
У поточному сезоні Батуріна провів 26 матчів, у яких він забив два голи та зробив дві гольові передачі.
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