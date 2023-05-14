Забарный впервые вышел в старте, а Мудрик остался в запасе

Илья Забарный допустил ошибку, когда забивали первый гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В рамках 36-го тура АПЛ "Борнмут" проиграл на выезде "Кристалл Пелас" — 0:2, а "Челси" сыграл вничью против "Ноттигэм Форрест" — 2:2. Илья Забарный дебютировал в стартовом составе, а Михаил Мудрик весь матч провел на скамейке запасных.

Подробности выступления украинцев в субботних матчах АПЛ в материале Новини.LIVE.

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Илья Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" на эту игру — это произошло впервые в карьере украинского защитника. Этот матч стал 3-м для Ильи в футболке "Борнмута".

В итоге 20-летний Забарный отыграл весь поединок. Аналитический портал SofaScore оценил игру Забарного в 6,5 балла.

К сожалению, игрок сборной Украины не обошелся без результативной ошибки. На 39-й минуте Заа ворвался на левый край штрафной, которую держал как раз Илья. Соперник неожиданно развернулся и вышел из опеки украинца. Дальше был прострел, пятка от Айю и гол Эзе.

Back underway...



COME ON, LADS 💪



46' | 🦅 1-0 🍒 // #CRYBOU — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 13, 2023

В общем, экс-динамовец проводил хороший тайм. Он был лидером по выносам мяча со штрафного (в основном, они означают выбитые подачи), имел одну успешную блокировку и один перехват. По количеству касаний мяча и передач тоже был на вершине, причем четыре паса добрались до адресата на чужой трети поля. Среди всех защитников только Мефам преобладал Забарного в продвижении атак.

Впрочем, было еще одно явное позиционное заблуждение. Еще до пропущенного гола украинец пропустил кросс в свою зону, позволив тому же Заа выскочить из-за спины и пробить с минимального расстояния.

Defeat on the road. pic.twitter.com/rWqvP15K33 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 13, 2023

Однако Илья не ошибался при втором пропущенном мяче — Эзе на 58-й минуте прорвался в зону перед штрафной, увидел Забарного и свернул направо, после чего пробил в правую девятку.

Второй тайм оказался не столь ярким для Забарного, но больше голов его команда не пропускала

Мудрик на поле не вышел

А вот другой украинец Михаил Мудрик так и не появился на поле в матче "Челси" против "Ноттингем Форрест".

Открыли счет гости усилиями Авонии на 13-й минуте с паса Лоди. В начале второго тайма за 7 минут дублем отличился конкурент Мудрика на позиции левого вингера Стерлинг. Но лондонцы упустили победу после еще одного мяча Авонии.

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