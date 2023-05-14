Забарний вперше вийшов у старті, а Мудрик залишився в запасі

Ілля Забарний припустився помилки, коли забивали перший гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В рамках 36-го туру АПЛ "Борнмут" програв на виїзді "Крістал Пелас" — 0:2, а "Челсі" зіграв внічию проти "Ноттігем Форрест" — 2:2. Ілля Забарний дебютував у стартовому складі, а Михайло Мудрик весь матч провів на лаві для запасних.

Подробиці виступу українців у суботніх матчах АПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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Ілля Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмуту" на цю гру — це сталось вперше в кар'єрі українського захисника. Цей матч став 3-м для Іллі у футболці "Борнмуту".

У підсумку 20-річний Забарний відіграв весь поєдинок. Аналітичний портал SofaScore оцінив гру Забарного в 6,5 балів.

На жаль, гравець збірної України не обійшовся без результативної помилки. На 39-й хвилині Заа увірвався на лівий край штрафного, якого тримав як раз Ілля. Суперник несподівано розвернувся та вийшов з опіки від українця. Далі був простріл, п'ятка від Айю й гол Езе.

Back underway...



COME ON, LADS 💪



46' | 🦅 1-0 🍒 // #CRYBOU — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 13, 2023

Загалом ексдинамівець проводив хороший тайм. Він був лідером за виносами м'яча зі штрафного (здебільшого, вони означають вибиті подачі), мав одне успішне блокування й одне перехоплення. За кількістю дотиків до м'яча і передач теж був на вершині, причому чотири паси дістались до адресата на чужій третині поля. Серед усіх захисників лише Мефам переважав Забарного в просуванні атак.

Втім, була ще одна явна позиційна помилка. Ще до пропущеного голу українець пропустив крос у свою зону, дозволивши тому ж Заа вискочити з-за спини й пробити з мінімальної відстані.

Defeat on the road. pic.twitter.com/rWqvP15K33 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 13, 2023

Проте Ілля не помилявся при другому пропущеному м'ячі — Езе на 58-й хвилині прорвався у зону перед штрафним, побачив Забарного й звернув праворуч, після чого пробив у праву дев'ятку.

Другий тайм виявився не таким яскравим для Забарного, але більше голів його команда не пропускала

Мудрик на поле не вийшов

А от інший українець Михайло Мудрик так й не з‘явився на полі у матчі "Челсі" проти "Ноттінгем Форрест".

Відкрили рахунок гості зусиллями Авонії на 13-й хвилині з пасу Лоді. На початку другого тайму за 7 хвилин дублем відзначився конкурент Мудрика на позиції лівого вінгера Стерлінг. Але лондонці втратили перемогу після ще одного м‘яча Авонії.

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