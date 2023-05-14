Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Забарний вперше вийшов у старті, а Мудрик залишився в запасі arrow

Забарний вперше вийшов у старті, а Мудрик залишився в запасі

14 травня 2023 09:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Забарний вперше вийшов у старті, а Мудрик залишився в запасі
Ілля Забарний припустився помилки, коли забивали перший гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В рамках 36-го туру АПЛ "Борнмут" програв на виїзді "Крістал Пелас" — 0:2, а "Челсі" зіграв внічию проти "Ноттігем Форрест" — 2:2. Ілля Забарний дебютував у стартовому складі, а Михайло Мудрик весь матч провів на лаві для запасних.

Подробиці виступу українців у суботніх матчах АПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмуту" на цю гру — це сталось вперше в кар'єрі українського захисника. Цей матч став 3-м для Іллі у футболці "Борнмуту".

У підсумку 20-річний Забарний відіграв весь поєдинок. Аналітичний портал SofaScore оцінив гру Забарного в 6,5 балів.

На жаль, гравець збірної України не обійшовся без результативної помилки. На 39-й хвилині Заа увірвався на лівий край штрафного, якого тримав як раз Ілля. Суперник несподівано розвернувся та вийшов з опіки від українця. Далі був простріл, п'ятка від Айю й гол Езе. 

Загалом ексдинамівець проводив хороший тайм. Він був лідером за виносами м'яча зі штрафного (здебільшого, вони означають вибиті подачі), мав одне успішне блокування й одне перехоплення. За кількістю дотиків до м'яча і передач теж був на вершині, причому чотири паси дістались до адресата на чужій третині поля. Серед усіх захисників лише Мефам переважав Забарного в просуванні атак.

Втім, була ще одна явна позиційна помилка. Ще до пропущеного голу українець пропустив крос у свою зону, дозволивши тому ж Заа вискочити з-за спини й пробити з мінімальної відстані. 

Проте Ілля не помилявся при другому пропущеному м'ячі — Езе на 58-й хвилині прорвався у зону перед штрафним, побачив Забарного й звернув праворуч, після чого пробив у праву дев'ятку.

Другий тайм виявився не таким яскравим для Забарного, але більше голів його команда не пропускала

Мудрик на поле не вийшов

А от інший українець Михайло Мудрик так й не з‘явився на полі у матчі "Челсі" проти "Ноттінгем Форрест".

Відкрили рахунок гості зусиллями Авонії на 13-й хвилині з пасу Лоді. На початку другого тайму за 7 хвилин дублем відзначився конкурент Мудрика на позиції лівого вінгера Стерлінг. Але лондонці втратили перемогу після ще одного м‘яча Авонії.

Один із лідерів УПЛ "Дніпро-1" з наступного сезону змінить домашній стадіон.

Лише срібні нагороди зуміли здобути у чемпіонаті ОАЕ в складі "Аль-Айну" український тренер Сергій Ребров та вінгер команди Андрій Ярмоленко

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх показала найкращий результат сезону у світі. 

Український боксер Денис Берінчик втратив один зі своїх титулів.

Українець Михайло Мудрик не потрібен "Челсі". У клубі вирішили долю гравця. 

Тенісистка Леся Цуренко зробила несподівану заяву після перемоги над Еліною Світоліною.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB